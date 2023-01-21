Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Челси: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
Ждем дебюта Михаила Мудрика
фото - Getty Images
21 января на Энфилде пройдет центральная встреча 21-го тура – "Ливерпуль" в родных стенах будет принимать лондонский "Челси". Украинские болельщики с нетерпением ждут этот матч, поскольку уже в этом поединке хотят увидеть дебют Михаила Мудрика, который неделю назад перешел в столичный клуб за рекордные для отечественного футбола 70 миллионов евро.
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Популярное сейчас
- Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая
- Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса
- С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января
- Шесть месяцев Зинченко в Арсенале: фанатский забег на поле, вера в чемпионство, благодарность Артете
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО