Ливерпуль - Челси: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

21 января на Энфилде пройдет центральная встреча 21-го тура – "Ливерпуль" в родных стенах будет принимать лондонский "Челси". Украинские болельщики с нетерпением ждут этот матч, поскольку уже в этом поединке хотят увидеть дебют Михаила Мудрика, который неделю назад перешел в столичный клуб за рекордные для отечественного футбола 70 миллионов евро.

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.