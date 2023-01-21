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Матч против Челси стал для Юргена Клоппа 1000-м в карьере тренера
Немец отмечает юбилей
Фото: twitter.com/LFC
Поединок 21-го тура АПЛ против "Челси" для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа стал 1000-м в его тренерской карьере. Об этом сообщает Opta.
Больше всего он провел матчей во главе именно "мерсисайдцев" (411). Также Клопп тренировал "Боруссию" Дортмунд (319) и "Майнц" (270).
В общей сложности немецкий наставник тренирует уже 21 год и 327 дней. Впервые он провел матч во главе команды 28 февраля 2001 года. Тогда его "Майнц" обыграл "Дуйсбург".
За ходом событий матча между “Ливерпулем” и “Челси” можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.
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