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Матч против Челси стал для Юргена Клоппа 1000-м в карьере тренера

Англия
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Немец отмечает юбилей

Матч против Челси стал для Юргена Клоппа 1000-м в карьере тренера

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Поединок 21-го тура АПЛ против "Челси" для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа стал 1000-м в его тренерской карьере. Об этом сообщает Opta.

Больше всего он провел матчей во главе именно "мерсисайдцев" (411). Также Клопп тренировал "Боруссию" Дортмунд (319) и "Майнц" (270).

В общей сложности немецкий наставник тренирует уже 21 год и 327 дней. Впервые он провел матч во главе команды 28 февраля 2001 года. Тогда его "Майнц" обыграл "Дуйсбург".

За ходом событий матча между “Ливерпулем” и “Челси” можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Майнц Челси (Лондон) Ливерпуль
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