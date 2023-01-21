АПЛ. Ферги-тайм в игре Брайтона с Лестером, Астон Вилла все ближе к первой десятке

Перед сегодняшней игрой “Лестер” проиграл четыре последних матчей АПЛ и вновь попал в группу команд, которые борются за выживание. “Брайтон” нельзя назвать идеальным соперником в таких обстоятельствах, совсем наоборот. “Чайки” не проигрывают на выезде с октября и никто в АПЛ не забил больше гостевых голов команды Де Дзерби.

Тем не менее, “Лестер” был очень близок к тому, чтобы взять три очка.

Первым все же забил “Брайтон”. В очередной раз прекрасные индивидуальные действия продемонстрировал Каору Митома. Японский вингер подхватил мяч недалеко от штрафной, и забил гол красивым ударом в дальнюю девятку.

Игра складывалась по плану “Брайтону”, но две вынужденные замены в середине тайма внесли элемент хаоса. У гостей вылетел Лаллана и его заменил Велтман, а у хозяев появился на поле Олбрайтон вместо Прата.

И именно Олбрайтон через три минуты после выхода на замену сравнял счет, сыграв на добивании.

“Брайтон” должен был забивать второй, но Марч умудрился ударить выше после идеального паса Митомы. В ответ на этот момент свой гол забил “Лестер” – Барнс подкараулил мяч на дальней штанге после углового.

Счет 2:1 не отвечал логике игры, и меньше на что заслуживал “Брайтон” – это ничья. И команда Де Дзерби все же ее добилась. Свой третий гол в АПЛ забил 18-летний ирландский форвард Эван Фергюсон. Очень классное исполнения как для такого молодого игрока. Эступиньян выполнил кросс в штрафную, а Фергюсон нашел позицию между тремя защитниками “Лестера” и сильно пробил головой – 2:2.

Де Дзерби декларирует свое намерение вывести “Брайтон” в еврокубки, и одним из конкурентов его команды, судя по темпу набранных очков, может стать “Астон Вилла” Унаи Эмери.

Качество игры “Виллы” и близко пока не можно сравнивать с тем, что показывает “Брайтон”, но команда Эмери научилась стабильно набирать очки в тяжелых обстоятельствах.

“Саутгемптон” последняя команда АПЛ, но “святые” выиграли три последних матчах во всех турнирах, и действовали против “Виллы” с уверенностью, желанием и агрессией.

И “Саутгемптон” мог побеждать в этом матче, но на 65-й рефери Майкл Солсбери с помощью VAR принял неоднозначное решение отменить гол Уорд-Прауза за фол в атаке.

“Вилла” ответила подачей со штрафного Дугласа Луиса и точным ударом Уоткинса головой – 1:0. Детали игры забудутся, а три очка останутся.

Не был определен победитель в противостоянии “Борнмута” с “Ноттингем Форест”. “Вишенки” проиграли в АПЛ восемь из девяти последних матчей, а “Форест” наоборот, был на подъеме. Но в итоге команда Стива Купера едва не проиграла.

Игра получилась хаотичной, с большим количеством моментом у обеих сторон. За “Борнмут” удачно дебютировал новичок Данго Уттара, отдав результативный пас на Энтони.

Победа могла позволить “Борнмуту” подняться на четырнадцатое место, но многочисленные атаки “Фореста” все же привели к голу. На 84-й минуте Гиббз-Уайт забросил мяч в штрафную на Джонсона, прострел и на завершении был Сарридж.

“Ноттингем Форест” остается тринадцатым, а “Борнмут” после ничьей теперь третий с конца.

FULL-TIME AFC Bournemouth 1-1 Nott’m Forest



Sam Surridge's late strike against his former club means it finishes level at the Vitality Stadium#BOUNFO pic.twitter.com/VgNHwqWbW2 — Premier League (@premierleague) January 21, 2023

Чемпионат Англии, 21-й тур

Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Ноттингем Форест” 1:1

Голы: Энтони 28 – Сарридж 84

“Борнмут”: Нету – Смит, Стивенс, Келли, Земура – Кристи (Дембеле 88), Ротуэлл, Лерма, Энтони – Уттара, Мур

“Ноттингем Форест”: Хеннесси – Лоди, Боли (Маккенна 75), Уоррелл, Орье (Уильямс 75) – Мангаля (Скарпа 60), Фройлер, Йейтс (Данилу 45) – Гиббз-Уайт – Вуд (Сарридж 75), Джонсон

Предупреждения: Келли 32 – Уоррелл 36, Скарпа 86

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Брайтон” 2:2

Голы: Олбрайтон 38, Барнс 63 – Митома 27, Фергюсон 88

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас – Тилеманс, Менди, Дьюсбери-Холл (Маддисон 69) – Прат (Олбрайтон 35), Варди (Дака 86), Барнс

“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Данк, ван Хекке (Лампти 78), Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома, Лаллана (Велтман 30), Марч – Уэлбек (Фергюсон 66)

Предупреждение: Мак Аллистер 90+3

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Астон Вилла” 0:1

Гол: Уоткинс 77

“Саутгемптон”: Базуну – Лянко, Чалета-Цар (Дженепо 84), Салису, Уокер-Питерс – Лавиа (Эльюнусси 61), Диалло – Адам Армстронг (Оршич 84), Уорд-Проуз, Эдози (Перро 62) – Адамс (Мара 61)

“Астон Вилла”: Мартинес – Морено, Мингз, Конса, Янг – Буэндиа (Коутинью 69), Камара, Дуглас Луис (Дендокер 88), Рэмзи – Уоткинс, Бэйли (Кэш 81)

Предупреждения: Лянко 13 – Дуглас Луис 64, Морено 82

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Эвертон” 2:0

Голы: Боуэн 34, Боуэн 41