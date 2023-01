АПЛ. Ферги-тайм в игре Брайтона с Лестером, Астон Вилла все ближе к первой десятке

Перед сегодняшней игрой “Лестер” проиграл четыре последних матчей АПЛ и вновь попал в группу команд, которые борются за выживание. “Брайтон” нельзя назвать идеальным соперником в таких обстоятельствах, совсем наоборот. “Чайки” не проигрывают на выезде с октября и никто в АПЛ не забил больше гостевых голов команды Де Дзерби.

Тем не менее, “Лестер” был очень близок к тому, чтобы взять три очка.

Первым все же забил “Брайтон”. В очередной раз прекрасные индивидуальные действия продемонстрировал Каору Митома. Японский вингер подхватил мяч недалеко от штрафной, и забил гол красивым ударом в дальнюю девятку.

Игра складывалась по плану “Брайтону”, но две вынужденные замены в середине тайма внесли элемент хаоса. У гостей вылетел Лаллана и его заменил Велтман, а у хозяев появился на поле Олбрайтон вместо Прата.

И именно Олбрайтон через три минуты после выхода на замену сравнял счет, сыграв на добивании.

“Брайтон” должен был забивать второй, но Марч умудрился ударить выше после идеального паса Митомы. В ответ на этот момент свой гол забил “Лестер” – Барнс подкараулил мяч на дальней штанге после углового.

Счет 2:1 не отвечал логике игры, и меньше на что заслуживал “Брайтон” – это ничья. И команда Де Дзерби все же ее добилась. Свой третий гол в АПЛ забил 18-летний ирландский форвард Эван Фергюсон. Очень классное исполнения как для такого молодого игрока. Эступиньян выполнил кросс в штрафную, а Фергюсон нашел позицию между тремя защитниками “Лестера” и сильно пробил головой – 2:2.

Де Дзерби декларирует свое намерение вывести “Брайтон” в еврокубки, и одним из конкурентов его команды, судя по темпу набранных очков, может стать “Астон Вилла” Унаи Эмери.

Качество игры “Виллы” и близко пока не можно сравнивать с тем, что показывает “Брайтон”, но команда Эмери научилась стабильно набирать очки в тяжелых обстоятельствах.

“Саутгемптон” последняя команда АПЛ, но “святые” выиграли три последних матчах во всех турнирах, и действовали против “Виллы” с уверенностью, желанием и агрессией.

И “Саутгемптон” мог побеждать в этом матче, но на 65-й рефери Майкл Солсбери с помощью VAR принял неоднозначное решение отменить гол Уорд-Прауза за фол в атаке.

“Вилла” ответила подачей со штрафного Дугласа Луиса и точным ударом Уоткинса головой – 1:0. Детали игры забудутся, а три очка останутся.

Не был определен победитель в противостоянии “Борнмута” с “Ноттингем Форест”. “Вишенки” проиграли в АПЛ восемь из девяти последних матчей, а “Форест” наоборот, был на подъеме. Но в итоге команда Стива Купера едва не проиграла.

Игра получилась хаотичной, с большим количеством моментом у обеих сторон. За “Борнмут” удачно дебютировал новичок Данго Уттара, отдав результативный пас на Энтони.

Победа могла позволить “Борнмуту” подняться на четырнадцатое место, но многочисленные атаки “Фореста” все же привели к голу. На 84-й минуте Гиббз-Уайт забросил мяч в штрафную на Джонсона, прострел и на завершении был Сарридж.

“Ноттингем Форест” остается тринадцатым, а “Борнмут” после ничьей теперь третий с конца.

