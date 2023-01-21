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Клопп: Я согласен со счетом 0:0. Обе команды были очень агрессивными
Коуч мерсисайдцев о ничьей с лондонцами
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Мы хорошо начали первый тайм и второй тайм. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли так сыграть весь матч.
Мы должны быть готовы к маленьким шагам и это маленький шаг. Мы не пропустили от "Челси", вместе с тем мы и не создали много моментов. У них также было несколько моментов.
Мы защищались во втором тайме со страстью и четкой организацией, но мы слишком глубоко садились. В конце концов я согласен с 0:0. Обе команды были очень агрессивными", – рассказал немецкий коуч.
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