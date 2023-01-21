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Ливерпуль и Челси не могут забить друг другу больше шести часов игрового времени

Англия
(1 голосов)

Без учета серии пенальти

Ливерпуль и Челси не могут забить друг другу больше шести часов игрового времени

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера сыграли в нулевую ничью.

Это третий поединок "красных" и "синих" между собой, в котором команды не могут поразить ворота друг друга.

  • 14 мая 2022 года – Кубок Англии – 0:0 (пенальти)
  • 27 февраля 2022 года – Кубок лиги – 0:0 (пенальти)

Последний раз мерсисайдцы и "пенсионеры" забивали в очной встрече больше года назад - 2-го января прошлого года в рамках чемпионата Англии коллективы сыграли в результативную ничью (2:2).

Примечательно, что это пятая ничья команд в основное время в очных встречах подряд.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2023 в 19:12
пакт поттера - клоппа!
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