Ливерпуль и Челси не могут забить друг другу больше шести часов игрового времени

В рамках 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера сыграли в нулевую ничью .

Это третий поединок "красных" и "синих" между собой, в котором команды не могут поразить ворота друг друга.

14 мая 2022 года – Кубок Англии – 0:0 (пенальти)

27 февраля 2022 года – Кубок лиги – 0:0 (пенальти)

Последний раз мерсисайдцы и "пенсионеры" забивали в очной встрече больше года назад - 2-го января прошлого года в рамках чемпионата Англии коллективы сыграли в результативную ничью (2:2).

Примечательно, что это пятая ничья команд в основное время в очных встречах подряд.