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Ливерпуль и Челси не могут забить друг другу больше шести часов игрового времени
Без учета серии пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера сыграли в
Это третий поединок "красных" и "синих" между собой, в котором команды не могут поразить ворота друг друга.
- 14 мая 2022 года – Кубок Англии – 0:0 (пенальти)
- 27 февраля 2022 года – Кубок лиги – 0:0 (пенальти)
Последний раз мерсисайдцы и "пенсионеры" забивали в очной встрече больше года назад - 2-го января прошлого года в рамках чемпионата Англии коллективы сыграли в результативную ничью (2:2).
Примечательно, что это пятая ничья команд в основное время в очных встречах подряд.
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