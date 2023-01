Вест Хэм – Эвертон 2:0. Команда Миколенко продолжает находиться на дне

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

От последнего текущего места "ирисок" спасло лишь то, что "Саутгемптон" не выдержал давление "Астон Виллы" и в параллельном матче уступил со счетом 0:1 из-за пропущенного гола на 77-й минуте. Но ситуация у команды Лэмпарда все равно не намного лучше: такое же количество очков, как у "святых". Разве что разница забитых-пропущенных лучше. Кстати, 15 января прошлого года боссы "ирисок" уволили Рафу Бенитеса, а через две недели пригласили Лэмпарда. Сможет ли англичанин хотя бы этот год доработать на своем посту?

Обе команды вышли с тремя центрбеками. Схема игры и у "Эвертона", и у "Вест Гема" была похожа, ведь они и оборонялись пятью защитниками, и атаковали пятью полузащитниками. Все было плотно, и ни одна из сторон не давала подступиться к воротам. Первый хороший момент случился на 28-й минуте, да и то из-за пределов штрафной: удар Бенрахма потянул Пикфорд.

После тяжелых и затяжных позиционных атак первый гол хозяев был довольно простым. На 34-й минуте Эмерсон подал с левого фланга, ириски не разобрались в собственной штрафной и пропустили мяч на Боуэна, который без проблем переиграл голкипера.

Прошло всего семь минут и "молотобойцы" сразу забили второй. И Боуэн снова сыграл удачно именно на позиции центрального нападающего. Хозяева разогнали контратаку: Джеррод получил мяч на своей половине поля, отдал потом на Антонио, который в чужой штрафной прострелил обратно на Боуэна – тот попал в ворота. Первый дубль в этом сезоне для 26-летнего англичанина.

После перерыва Лэмпард решил сменить фланги: Миколенко и Коулмен ушли отдыхать. Виталий в первом тайме редко когда удачно играл на обострение атаки, его действия больше выглядели просто и прямолинейно. Но его партнеры не были лучше в этом. Фрэнки решил, что Макнил на фланге вместо украинца будет ярче выглядеть впереди, ведь нужно было забивать.

Но "ириски" не смогли не только отличиться, а вообще создать хотя бы один момент. “Вест Хэм” своими защитными действиями показал, что не отпустит этот счет. У хозяев не было разрывов в обороне, в свою штрафную "молотобойцы" соперника практически не пускали. В конце концов, гости смогли нанести лишь несколько не слишком острых ударов и оформить общий показатель ожидаемых голов (xG) 0,5. Полный провал против одной из самых плохих команд чемпионата сейчас.

Миколенко снова будет купаться в хейте фанатов "Эвертона". Почему-то они решили повесить всех собак именно на него. Да, он сыграл далеко не лучшим образом и сегодня (в который раз), однако вся команда выглядит похоже. “Ириски” полностью заслуживают находиться там, где есть сейчас – в зоне вылета. А вот "Вест Хэм" благодаря трем очкам оттуда выбрался. Мойес сдержанно праздновал, ведь впереди в АПЛ "Ньюкасл", "Челси" и "Тоттенхэм". У "Эвертона" еще хуже: "Арсенал" и "Ливерпуль". Долго Лэмпард в таком темпе не протянет.

