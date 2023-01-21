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Лестер - Брайтон 2:2. Обзор матча и видео голов
Голевая ничья на "Кинг Пауэр Стэдиум"
Premier League Twitter
В рамках 21-го тура АПЛ "лисы" и "чайки" выдали результативную ничью. Оба коллектива забили по голу в каждом из таймов. После этого тура "Лестер" занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Брайтон" - 6-е.
Чемпионат Англии, 21-й тур
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
Голы: Олбрайтон 38, Барнс 63 – Митома 27, Фергюсон 88
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