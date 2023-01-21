Лестер - Брайтон 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 21-го тура АПЛ "лисы" и "чайки" выдали результативную ничью. Оба коллектива забили по голу в каждом из таймов. После этого тура "Лестер" занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Брайтон" - 6-е.

Чемпионат Англии, 21-й тур

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Брайтон” 2:2

Голы: Олбрайтон 38, Барнс 63 – Митома 27, Фергюсон 88