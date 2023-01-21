Джеррард: Я был бы очень рад переходу Мудрика, будь я болельщиком Челси

Экс-хавбек "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал дебютный матч вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в игре против команды Юргена Клоппа.

"Я был бы очень рад переходу Мудрика, будь я болельщиком "Челси". Я считаю, что это была сильная эпизодическая роль, после выхода на замену.

Михаил выглядит хорошо, некоторые из его движений сегодня были невероятными. Он немного напомнил мне Арьена Роббена сегодня, его работа ногами, насколько он быстр, как он манипулирует мячом.

Я был бы очень взволнован, будь я в "Челси", - поделился англичанин.