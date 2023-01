АПЛ. Кристал Пэлас остановил Ньюкасл

“Ньюкасл” не пропускает в Премьер-лиге уже шесть матчей подряд. Ничья с “Кристал Пэлас” позволила “сорокам” подняться на третье место. Но с другой стороны, команда Эдди Хау сама забила только один гол в последних четырех поединках АПЛ и взяла шесть очков из 12 возможных.

Главный тренер “Ньюкасл” Эдди Хау не склонен к ротации состава, и сегодня Бруну Гимарайнш и Каллум Уилсон вышли в старте, хотя у них были небольшие травмы ранее. Это сказалось на качестве игры “сорок” в последней трети. Центр поля был за гостями, у них было больше ударов, но не хватало каких-то деталей, чтобы превратить количество в качество. Перестал забивать и Мигель Альмирон, на счету которого было немало победных голов в турах до чемпионата мира. Сегодня у парагвайца было два неплохих шанса, но он дважды пробил мимо. 70-миллионный форвард Александер Исак все еще набирает игровой ритм после травмы, Сен-Максимен – не тот игрок, что был раньше.

А “Кристал Пэлас” второй раз за четыре дня смог остановить на своем поле команду из топ-4. В среду, в игре с “Манчестер Юнайтед” команда Патрика Виейра смогла избежать поражения благодаря голу Олисе со штрафного на 90-й минуте, сегодня “орлы” играли почти весь матч вторым номером, но выглядели целостно, компактно, и тоже создавали свои шансы, в частности во втором тайме сильный и резкий удар получился у Матета, но прекрасную реакцию продемонстрировал кипер “сорок” Ник Поуп.

Впереди у “Кристал Пэлас” не менее сложный матч чемпионата против “Манчестер Юнайтед”, уже на выезде. “Ньюкасл” во вторник играет первый полуфинал Кубка лиги с “Саутгемптоном”. “Сороки” очень близки к своему первому трофею с 1955 года. Возможно, Эдди Хау немного разрывается в мыслях между возможностью поднять над головой кубок и борьбой своей команды за топ-4.

