Милнер: На поле были две команды, которые сейчас играют не лучшим образом

Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер прокомментировал ничью в матче с "Челси" (0:0) в 21-м туре АПЛ:

"Мы всегда хотим выигрывать наши домашние матчи, потому что мы знаем, в какой ситуации находимся на данный момент. Мы должны держаться вместе и продолжать усердно работать. Мы сохранили ворота на замке, что было приятно. Но у нас были шансы выиграть эту игру.

На поле были две команды, которые на данный момент играют не лучшим образом. Вот почему мы должны выиграть эту битву, но поле не позволяло играть так легко, как хотелось бы. У нас были действительно хорошие моменты в игре. Есть над чем поработать, но сухая встреча — это шаг в правильном направлении", - сказал Милнер.