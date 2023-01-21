Маунт о дебюте Мудрика: Михаил был очень уверен

Атакующий овзащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт поделился мыслями на счет дебюта Михаила Мудрика в составе "пенсионеров".

"Сегодня Мудрик был очень уверен. Он хочет показать, на что он способен. Как и другие новые игроки нашей команды. Это интересные времена", - поделился английский хавбек.