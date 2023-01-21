Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маунт о дебюте Мудрика: Михаил был очень уверен
Мейсон о первом матче украинца в АПЛ
Фото - АПЛ / автор невідомий
Атакующий овзащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт поделился мыслями на счет
"Сегодня Мудрик был очень уверен. Он хочет показать, на что он способен. Как и другие новые игроки нашей команды. Это интересные времена", - поделился английский хавбек.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter AbsoluteChelsea
Популярное сейчас
- Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество
- Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
- Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. После открытия огня сразу же убежала
- Ливерпуль – Челси 0:0. Mykhailo, welcome to the Premier League!
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн