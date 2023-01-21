  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Моё будущее в Эвертоне? Это вне моего выбора
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Моё будущее в Эвертоне? Это вне моего выбора

Англия
(1 голосов)

Тренер понимает всю сложность своего положения

Лэмпард: Моё будущее в Эвертоне? Это вне моего выбора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коуч "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал о своём будущем в клубе после поражения от "Вест Хэма" (0:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги:

"Выход из кризиса? Продолжать работать, это единственный известный мне способ. Работать на тренировочной площадке снова и снова. Мы должны быть лучше как команда, потому что, если вы забиваете, это может дать вам хорошее чувство, если вы этого не делаете, это чувство есть у другой команды, что и произошло сегодня с "Вест Хэмом".

Моё будущее в клубе? Эти вещи находятся вне моего выбора. Моя обязанность — работать, сосредотачиваться и не лезть на рожон. У меня есть уверенность в том, как я хочу тренировать. Есть трудные условия, о которых я знаю. Я просто делаю свою работу и говорю о том, на что я могу повлиять, и это игроки, пытающиеся добиться правильных результатов", - сказал Лэмпард.

По теме
yellow-arrow
Третий гол в трех матчах. Ярмолюк снова забил за дубль Брентфорда
yellow-arrow
Аспиликуэта сыграл 500-й матч за Челси и установил клубный рекорд
yellow-arrow
Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде