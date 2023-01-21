Лэмпард: Моё будущее в Эвертоне? Это вне моего выбора

Коуч "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал о своём будущем в клубе после поражения от "Вест Хэма" (0:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги:

"Выход из кризиса? Продолжать работать, это единственный известный мне способ. Работать на тренировочной площадке снова и снова. Мы должны быть лучше как команда, потому что, если вы забиваете, это может дать вам хорошее чувство, если вы этого не делаете, это чувство есть у другой команды, что и произошло сегодня с "Вест Хэмом".

Моё будущее в клубе? Эти вещи находятся вне моего выбора. Моя обязанность — работать, сосредотачиваться и не лезть на рожон. У меня есть уверенность в том, как я хочу тренировать. Есть трудные условия, о которых я знаю. Я просто делаю свою работу и говорю о том, на что я могу повлиять, и это игроки, пытающиеся добиться правильных результатов", - сказал Лэмпард.