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Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО

Англия
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Мог поразить ворота Алиссона

Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

В этом матче в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик – украинец начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте встречи.

Вашему вниманию лучшие моменты 22-летнего вингера в игре против команды Юргена Клоппа.

Читайте такжеМудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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