Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

В этом матче в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик – украинец начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте встречи.

Вашему вниманию лучшие моменты 22-летнего вингера в игре против команды Юргена Клоппа.