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Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО
Мог поразить ворота Алиссона
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".
В этом матче в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик – украинец начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте встречи.
Вашему вниманию лучшие моменты 22-летнего вингера в игре против команды Юргена Клоппа.
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