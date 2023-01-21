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Третий гол в трех матчах. Ярмолюк снова забил за дубль Брентфорда
Пора тренерскому штабу первой команды задуматься
Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий
Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк снова забил за резервную команду. В этот раз 18-летний футболист отличился в спарринге против дубля "Хаддерсфилд Таун".
Отметим, что для Ярмолюка это третий гол в трех последних матчах за молодежку пчел. Однако на этот раз его команде это не помогло выиграть: "Хаддерсфилд Б" одержал победу 3:2.
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