  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Третий гол в трех матчах. Ярмолюк снова забил за дубль Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий гол в трех матчах. Ярмолюк снова забил за дубль Брентфорда

Англия
(1 голосов)

Пора тренерскому штабу первой команды задуматься

Третий гол в трех матчах. Ярмолюк снова забил за дубль Брентфорда

Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк снова забил за резервную команду. В этот раз 18-летний футболист отличился в спарринге против дубля "Хаддерсфилд Таун".

Отметим, что для Ярмолюка это третий гол в трех последних матчах за молодежку пчел. Однако на этот раз его команде это не помогло выиграть: "Хаддерсфилд Б" одержал победу 3:2.

Эта игра стала дебютной за дубль "Брентфорда" для сына легендарного игрока сборной Англии Ромео Бекхэма. Ярмолюк и Бекхэм-младший стали одними из четырех игроков собственной команды, которые отыграли весь матч без замен.

По теме
yellow-arrow
Аспиликуэта сыграл 500-й матч за Челси и установил клубный рекорд
yellow-arrow
Лучшие моменты Мудрика в дебютном матче за Челси - ВИДЕО
yellow-arrow
Восторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде