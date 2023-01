Болельщики Челси сочинили о Мудрике песню: Он спросил, выигрывал ли Арсенал когда-то ЛЧ?

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик дебютировал в этом поединке, выйдя на замену на 55-й минуте встречи.

22-летний украинец получил лучшую оценку среди вышедших на замену игроков "синих".

Во время матча болельщики лондонцев на трибунах потролили "Арсенал" и посвятили кричалку Мудрику.

The Mudryk song bangs man. I love it.



LYRICS;

He flew in from Ukraine, on Bowhly's private plane

Mudryk said to me, have Arsenal ever won the Champions League?

So I told him no, you know the place to go

Then he said to me, I wanna lift the number 3⭐⭐⭐