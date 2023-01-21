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Болельщики Челси сочинили о Мудрике песню: Он спросил, выигрывал ли Арсенал когда-то ЛЧ?
Троллинговая кричалка фанатов "пенсионеров"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".
Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик дебютировал в этом поединке, выйдя на замену на 55-й минуте встречи.
22-летний украинец получил
Во время матча болельщики лондонцев на трибунах потролили "Арсенал" и посвятили кричалку Мудрику.
"Он прилетел из Украины частным самолетом Боули (прим – президент "Челси").
Мудрик спросил меня, "Арсенал" когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?
Я ему сказал, что нет. Ты знаешь, куда идти.
Тогда он сказал мне: "Я хочу поднять номер 3-й" (прим. – лондонцы за свою историю выиграли две Лиги чемпионов)".
The Mudryk song bangs man. I love it.????— Badmon???????? (@Osman__Yahaya) January 21, 2023
LYRICS;
He flew in from Ukraine, on Bowhly's private plane
Mudryk said to me, have Arsenal ever won the Champions League?
So I told him no, you know the place to go
Then he said to me, I wanna lift the number 3⭐⭐⭐ pic.twitter.com/pFq9B8UXYC
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