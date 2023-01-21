Болельщики Челси сочинили о Мудрике песню: Он спросил, выигрывал ли Арсенал когда-то ЛЧ?

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик дебютировал в этом поединке, выйдя на замену на 55-й минуте встречи.

22-летний украинец получил лучшую оценку среди вышедших на замену игроков "синих".

Во время матча болельщики лондонцев на трибунах потролили "Арсенал" и посвятили кричалку Мудрику.

"Он прилетел из Украины частным самолетом Боули (прим – президент "Челси").

Мудрик спросил меня, "Арсенал" когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?

Я ему сказал, что нет. Ты знаешь, куда идти.

Тогда он сказал мне: "Я хочу поднять номер 3-й" (прим. – лондонцы за свою историю выиграли две Лиги чемпионов)".