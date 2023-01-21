Поттер - о большом количестве новичков: Это весёлая часть моей работы

Наставник "Челси" Грэм Поттер рассказал, как он относится к большому количеству новичков в команде:

"Это весёлая часть моей работы. Конечно, я не собираюсь жаловаться! Думаю, что это вызов, вызов лидерства, вызов управления. Это фантастика. Я думаю, что это полезно для клуба. У нас также есть игроки, которые восстанавливаются после травм.

Приходят новые ребята, это всех бодрит, возникает дух соперничества. И я всё ещё думаю, что игроки, которые играют здесь каждую неделю, становятся лучше", - сказал Поттер.