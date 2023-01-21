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Поттер - о большом количестве новичков: Это весёлая часть моей работы

Англия
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Тренер не испытывает сложностей

Поттер - о большом количестве новичков: Это весёлая часть моей работы

Фото: chelseafc.com

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Наставник "Челси" Грэм Поттер рассказал, как он относится к большому количеству новичков в команде:

"Это весёлая часть моей работы. Конечно, я не собираюсь жаловаться! Думаю, что это вызов, вызов лидерства, вызов управления. Это фантастика. Я думаю, что это полезно для клуба. У нас также есть игроки, которые восстанавливаются после травм.

Приходят новые ребята, это всех бодрит, возникает дух соперничества. И я всё ещё думаю, что игроки, которые играют здесь каждую неделю, становятся лучше", - сказал Поттер.

Напомним, этой зимой синие подписали шестерых игроков, из которых пять являются полноценными трансферами, а один футболист подписан в аренду до конца сезона. В том числе в команду перешел Михаил Мудрик.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Грэм Поттер
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Источник:
Talksport

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