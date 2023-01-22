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Гвардиола: Если мы продолжим так играть, то шансов на титул нет

Англия
(1 голосов)

Коуч понимает, что команда находится в тяжелом положении

Гвардиола: Если мы продолжим так играть, то шансов на титул нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре команды в нынешнем сезоне АПЛ.

"Я выиграл чемпионат Испании четыре раза, когда был игроком. Четыре подряд. А на пятый и шестой сезон все уже было не так. Уже не было того голода. Понимаю игроков, но я здесь, чтобы мотивировать их. Руководство клуба знает об этом.

Я хочу быть здесь, но не смогу остаться, если потеряю команду. Мы на втором месте в таблице и отстаём от "Арсенала" не на 25 очков. Мы всё ещё здесь – 57 очков ещё в розыгрыше.

Что касается борьбы за титул, если мы продолжим так играть, то шансов нет. Клуб должен вернуться в правильное русло. Эти голы, которые мы подарили… Против "Ливерпуля" – неприемлемо, против "Манчестер Юнайтед" – неприемлемо. Нам чего-то не хватает", - сказал тренер.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Thе Guardian

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