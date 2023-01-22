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Ньюкасл побил собственный рекорд по количеству беспроигрышных матчей в высшем дивизионе подряд

Англия
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Эдди Хау продолжает трансформировать команду

Ньюкасл побил собственный рекорд по количеству беспроигрышных матчей в высшем дивизионе подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 21-го тура АПЛ "Ньюкасл" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

Для "сорок" это была 15 подряд игра в чемпионате, в которой они не уступили. Как сообщает Opta, это самая длинная беспроигрышная серия клуба в высшем дивизионе за всю историю "Ньюкасла".

За это отрезок матчей "сорок" девять раз победил и шесть раз сыграл вничью. В последний раз подопечные Эдди Хау уступали в АПЛ еще 31 августа в матче против “Ливерпуля”: тогда Карвалью на 90+8 минуте принес победу “мерсисайдцам” со счетом 2:1. Это было единственное поражение "Ньюкасла" в этом чемпионате.

На данный момент "сороки" занимают третье место в АПЛ, опережая четвертый "Манчестер Юнайтед" по дополнительным показателям (у обоих по 38 очков). Интересно, что у “Ньюкасла” наибольшее количество ничейных результатов в лиге (9) и наименьшее количество пропущенных голов (11).

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В статье: Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Эдди Хау
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