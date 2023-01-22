Ньюкасл побил собственный рекорд по количеству беспроигрышных матчей в высшем дивизионе подряд

Во вчерашнем поединке 21-го тура АПЛ "Ньюкасл" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

Для "сорок" это была 15 подряд игра в чемпионате, в которой они не уступили. Как сообщает Opta, это самая длинная беспроигрышная серия клуба в высшем дивизионе за всю историю "Ньюкасла".

15 - Newcastle are unbeaten in their last 15 Premier League games (W9 D6), which is now their longest ever unbeaten run in top-flight history. Transformation. pic.twitter.com/H8YujSQiwT — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2023

За это отрезок матчей "сорок" девять раз победил и шесть раз сыграл вничью. В последний раз подопечные Эдди Хау уступали в АПЛ еще 31 августа в матче против “Ливерпуля”: тогда Карвалью на 90+8 минуте принес победу “мерсисайдцам” со счетом 2:1. Это было единственное поражение "Ньюкасла" в этом чемпионате.

На данный момент "сороки" занимают третье место в АПЛ, опережая четвертый "Манчестер Юнайтед" по дополнительным показателям (у обоих по 38 очков). Интересно, что у “Ньюкасла” наибольшее количество ничейных результатов в лиге (9) и наименьшее количество пропущенных голов (11).