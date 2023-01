Ньюкасл побил собственный рекорд по количеству беспроигрышных матчей в высшем дивизионе подряд

Во вчерашнем поединке 21-го тура АПЛ "Ньюкасл" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

Для "сорок" это была 15 подряд игра в чемпионате, в которой они не уступили. Как сообщает Opta, это самая длинная беспроигрышная серия клуба в высшем дивизионе за всю историю "Ньюкасла".

