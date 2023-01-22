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Райс хочет перейти в Арсенал, несмотря на интерес со стороны Челси
"Канониры" могут "отомстить" "Челси" за сорвавшийся трансфер Мудрика
Фото: twitter.com/WestHam
Опорный полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс хочет перейти в "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Челси".
Артета является большим поклонником Райса, который считается одним из лучших опорных полузащитников в Европе. "Канониры" становятся фаворитом для его покупки. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" также присоединится к гонке за 24-летнего футболиста.
Несмотря на то что Райс занимался футболом в академии "Челси", он склоняется к переходу в "Арсенал". Игрок хочет поработать под руководством Артеты.
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