Опорный полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс хочет перейти в "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Челси".

Артета является большим поклонником Райса, который считается одним из лучших опорных полузащитников в Европе. "Канониры" становятся фаворитом для его покупки. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" также присоединится к гонке за 24-летнего футболиста.

Несмотря на то что Райс занимался футболом в академии "Челси", он склоняется к переходу в "Арсенал". Игрок хочет поработать под руководством Артеты.