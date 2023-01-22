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Райс хочет перейти в Арсенал, несмотря на интерес со стороны Челси

Англия
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"Канониры" могут "отомстить" "Челси" за сорвавшийся трансфер Мудрика

Райс хочет перейти в Арсенал, несмотря на интерес со стороны Челси

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

Опорный полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс хочет перейти в "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Челси".

Артета является большим поклонником Райса, который считается одним из лучших опорных полузащитников в Европе. "Канониры" становятся фаворитом для его покупки. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" также присоединится к гонке за 24-летнего футболиста.

Несмотря на то что Райс занимался футболом в академии "Челси", он склоняется к переходу в "Арсенал". Игрок хочет поработать под руководством Артеты.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Thе Guardian

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