Вулверхэмптон объявил о трансфере защитника Вест Хэма

Английский "Вулверхэмптон" объявил о переходе центрального защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона.

Известно, что договор рассчитан на 2,5 года. При этом финансовые условия контракта своего новичка "волки" не раскрывают.

32-летний Доусон провел в "Вест Хэме" последние 3 года. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей за команду и забил 1 гол.