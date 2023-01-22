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Вулверхэмптон объявил о трансфере защитника Вест Хэма
Игрок усилит оборону "волков"
Фото: West Ham
Английский "Вулверхэмптон" объявил о переходе центрального защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона.
Известно, что договор рассчитан на 2,5 года. При этом финансовые условия контракта своего новичка "волки" не раскрывают.
32-летний Доусон провел в "Вест Хэме" последние 3 года. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей за команду и забил 1 гол.
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Источник:Сайт "Вулвз"
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