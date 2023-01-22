Конте поставил на паузу переговоры о новом контракте с Тоттенхэмом, - Ди Марцио

Будущее главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в клубе находится под вопросом. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

Руководство предложило ему провести переговоры о новом контракте. Однако Конте не хочет думать о будущем и желает сосредоточиться на работе с командой. По окончании сезона тренер может покинуть "Тоттенхэм".

Известно, что Конте переживает трудные времена из-за смерти своих друзей: Джанлуки Виалли, Синиши Михайловича и Джана Пьеро Вертоне. Несколько дней назад он сказал на пресс-конференции: "Иногда мы придаем такое большое значение работе и откладываем в сторону наши семьи, необходимость быть с ними. Тогда случаются такие вещи, и они заставляют задуматься".

Конте может уехать летом в Италию, чтобы проводить больше времени со своими близкими.