Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте поставил на паузу переговоры о новом контракте с Тоттенхэмом, - Ди Марцио
Коуч не уверен в своем будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в клубе находится под вопросом. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.
Руководство предложило ему провести переговоры о новом контракте. Однако Конте не хочет думать о будущем и желает сосредоточиться на работе с командой. По окончании сезона тренер может покинуть "Тоттенхэм".
Известно, что Конте переживает трудные времена из-за смерти своих друзей: Джанлуки Виалли, Синиши Михайловича и Джана Пьеро Вертоне. Несколько дней назад он сказал на пресс-конференции: "Иногда мы придаем такое большое значение работе и откладываем в сторону наши семьи, необходимость быть с ними. Тогда случаются такие вещи, и они заставляют задуматься".
Конте может уехать летом в Италию, чтобы проводить больше времени со своими близкими.
Популярное сейчас
- В Испании снова приостанавливали матч из-за оскорблений Зозули. Нацистом его называли болельщики новой команды Лебеденко
- Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2023
- Оборона Бахмута является стратегической операцией для ВСУ, - ISW
- Восторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО