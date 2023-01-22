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Кукурелья: Мудрик очень хорошо сыграл после всего одной-двух тренировок
Испанец похвалил украинского вингера
Getty Images / Global Images Ukraine
Фланговый защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал дебют Михаила Мудрика за "пенсионеров"
"Михаил очень хороший игрок, очень быстрый. Он очень хорошо сыграл после всего одного-двух тренировочных дней. Я думаю, что у новых игроков много энергии, чтобы играть за этот клуб", - рассказал испанец.
Напомним, вчера в рамках 21-го тура АПЛ "Челси" Грэма Поттера на выезде расписал
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