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Кукурелья: Мудрик очень хорошо сыграл после всего одной-двух тренировок

Англия
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Испанец похвалил украинского вингера

Кукурелья: Мудрик очень хорошо сыграл после всего одной-двух тренировок

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фланговый защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал дебют Михаила Мудрика за "пенсионеров"

"Михаил очень хороший игрок, очень быстрый. Он очень хорошо сыграл после всего одного-двух тренировочных дней. Я думаю, что у новых игроков много энергии, чтобы играть за этот клуб", - рассказал испанец.

Напомним, вчера в рамках 21-го тура АПЛ "Челси" Грэма Поттера на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем" Юргена Клоппа. Мудрик в свою очередь начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 55-й минуте встречи.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Марк Кукурелья
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Источник:
ФК "Челси"

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