Рашфорд забил в ворота Арсенала. Форвард забивает в восьми матчах после ЧМ-2022

"Манчестер Юнайтед" на выезде играет против лондонского "Арсенала" в рамках центрального матча 21 тура английской Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" уже открыли счет в матче на Эмирейтс. Голом отличился форвард МЮ Маркус Рашфорд, поразивший ворота лондонцев на 17-й минуте матча.

Следует отметить, что Рашфорд находится в феноменальной форме. Матч против "Арсенала" стал восьмым из последних девяти матчей на клубном уровне после ЧМ-2022, в которых англичанин отметился голом.

Английский форвард забивал всем соперникам МЮ, кроме "Кристалл Пелас", в игре с которыми манчестерский клуб потерял очки, сыграв вничью.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция доступна на нашем сайте.