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Бенефис Холанда. Видео голов и обзор матча Ман Сити - Вулверхэмптон 3:0

Англия
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Норвежца почти не остановить

Бенефис Холанда. Видео голов и обзор матча Ман Сити - Вулверхэмптон 3:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" одержал довольно лёгкую победу над "Вулверхэмптоном" в очередном туре АПЛ. Но трудно сказать, как бы складывалась игра, если бы у Хосепа Гвардиолы не было норвежского волшебника Эрлинга Холанда. Нападающий забил все голы в этом матче и позволил сохранить для своей команды второе место.

Английская Премьер-лига, 21-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 3:0
Голы: Эрлинг Холланд 40, 49, 54

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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