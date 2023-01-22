Бенефис Холанда. Видео голов и обзор матча Ман Сити - Вулверхэмптон 3:0

"Манчестер Сити" одержал довольно лёгкую победу над "Вулверхэмптоном" в очередном туре АПЛ. Но трудно сказать, как бы складывалась игра, если бы у Хосепа Гвардиолы не было норвежского волшебника Эрлинга Холанда. Нападающий забил все голы в этом матче и позволил сохранить для своей команды второе место.

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Эрлинг Холланд 40, 49, 54