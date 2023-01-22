Коуч Брентфорда: Мудрик - очень хороший игрок, но 100 млн - это много

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился мнениям на счет трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро.

"Я думаю, что в мире футбола крутится много денег, особенно в Премьер-лиге.

Глядя извне, я считаю, что Мудрик – очень хороший игрок, но 100 миллионов – это много для игрока, демонстрирующего большие признаки потенциала, но, вероятно, ему нужно сделать немного больше.