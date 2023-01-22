Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Брентфорда: Мудрик - очень хороший игрок, но 100 млн - это много
Для игрока с признаками большого потенциала
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился мнениям на счет трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро.
"Я думаю, что в мире футбола крутится много денег, особенно в Премьер-лиге.
Глядя извне, я считаю, что Мудрик – очень хороший игрок, но 100 миллионов – это много для игрока, демонстрирующего большие признаки потенциала, но, вероятно, ему нужно сделать немного больше.
Возможно, это просто ценовые ярлыки, которые я считаю безумными.
"Челси" купил Мудрика, а затем появились слухи о парне из ПСВ (прим. – Нони Мадуэке). Я думаю, что у них достаточно вингеров, но это их проблема", – рассказал Франк.
Популярное сейчас
- АПЛ. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Лучшая команда в чемпионате
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- В Испании снова приостанавливали матч из-за оскорблений Зозули. Нацистом его называли болельщики новой команды Лебеденко
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО