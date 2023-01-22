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Коуч Брентфорда: Мудрик - очень хороший игрок, но 100 млн - это много

Англия
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Для игрока с признаками большого потенциала

Коуч Брентфорда: Мудрик - очень хороший игрок, но 100 млн - это много

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился мнениям на счет трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро.

"Я думаю, что в мире футбола крутится много денег, особенно в Премьер-лиге.

Глядя извне, я считаю, что Мудрик – очень хороший игрок, но 100 миллионов – это много для игрока, демонстрирующего большие признаки потенциала, но, вероятно, ему нужно сделать немного больше.

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Возможно, это просто ценовые ярлыки, которые я считаю безумными.

"Челси" купил Мудрика, а затем появились слухи о парне из ПСВ (прим. – Нони Мадуэке). Я думаю, что у них достаточно вингеров, но это их проблема", – рассказал Франк.

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В статье: Брентфорд Челси (Лондон) Томас Франк
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Источник:
Yahoo!Sport

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