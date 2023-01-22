Гвардиола - о травме Фодена: Посмотрим, выйдет ли он против Арсенала

Сегодня, 22 января, "Манчестер Сити" добыл разгромную победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 21 тура английской Премьер лиги.

Однако, в заявку на данный матч вновь не попал молодой полузащитник "горожан" Фил Фоден, который получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед".

Испанский наставник Сити Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления молодого англичанина, заявив, что Фоден может быть готов к матчу против "Арсенала" в Кубке Англии.

"В матче с МЮ он прыгнул с Аароном Уан-Биссакой, и у него возникла проблема с ногой. Это доставляло дискомфорт, поэтому мы решили с врачами дать ему отдохнуть. Посмотрим, выйдет ли он против Арсенала", приводит слова наставника издание Goal.

Стоит отметиь, что "Манчестер Сити" находится на втором месте в АПЛ, набрав 45 очков. В следующем матче команда Пепа Гвардиолы сыграет с "Арсеналом" Кубке Англии 27 января.