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Гвардиола - о травме Фодена: Посмотрим, выйдет ли он против Арсенала

Англия
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Футболист травмировался в матче против Манчестер Юнайтед

Гвардиола - о травме Фодена: Посмотрим, выйдет ли он против Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, 22 января, "Манчестер Сити" добыл разгромную победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 21 тура английской Премьер лиги.

Однако, в заявку на данный матч вновь не попал молодой полузащитник "горожан" Фил Фоден, который получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед".

Испанский наставник Сити Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления молодого англичанина, заявив, что Фоден может быть готов к матчу против "Арсенала" в Кубке Англии.

"В матче с МЮ он прыгнул с Аароном Уан-Биссакой, и у него возникла проблема с ногой. Это доставляло дискомфорт, поэтому мы решили с врачами дать ему отдохнуть. Посмотрим, выйдет ли он против Арсенала", приводит слова наставника издание Goal.

Стоит отметиь, что "Манчестер Сити" находится на втором месте в АПЛ, набрав 45 очков. В следующем матче команда Пепа Гвардиолы сыграет с "Арсеналом" Кубке Англии 27 января.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Фил Фоден
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