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Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ

Англия
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(3 голосов)

Александр отыграл все 90 минут

Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" – со счетом 3:2.

Главный тренер "канониров" Микель Артета доверил место в стартовом составе своей команды Александру Зинченко. В результате украинский защитник провел на поле полный поединок.

За эту игру 26-летний украинец получил от портала WhoScored оценку 6,6 баллов. Зинченко принял участие в двух атаках лондонцев, привели к голам в ворота "красных дьяволов". Также у Александра было 88% точности передач.

Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.01.2023 в 21:31
Деколи важко зрозуміти ці портали. Провалів в обороні у нього не було. А на атаку зіграв дуже добре . Окрім того дуже часто гра йшла саме через нього.
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+1
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androma (Вересневе)
22.01.2023 в 21:15
Если быть точным то 7-8 вместе с Мартинелли. Но редакция считает что болельщики должны схавать все что напишут ее писаки
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0
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K-Spirit (Киев)
22.01.2023 в 21:04
3-я оценка среди защитников. Защитников было четыре. Ну точно "лева матча".
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0
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