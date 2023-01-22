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Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ
Александр отыграл все 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Главный тренер "канониров" Микель Артета доверил место в стартовом составе своей команды Александру Зинченко. В результате украинский защитник провел на поле полный поединок.
За эту игру 26-летний украинец получил от портала WhoScored оценку 6,6 баллов. Зинченко принял участие в двух атаках лондонцев, привели к голам в ворота "красных дьяволов". Также у Александра было 88% точности передач.
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