Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" – со счетом 3:2.

Главный тренер "канониров" Микель Артета доверил место в стартовом составе своей команды Александру Зинченко. В результате украинский защитник провел на поле полный поединок.

За эту игру 26-летний украинец получил от портала WhoScored оценку 6,6 баллов. Зинченко принял участие в двух атаках лондонцев, привели к голам в ворота "красных дьяволов". Также у Александра было 88% точности передач.