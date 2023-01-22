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Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ
Украинский защитник хочет вновь стать чемпионом Англии
Getty Images_
Лондонский "Арсенал"
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко оценил шансы своей команды на золотые медали чемпионата:
"Когда я пришел сюда, я сказал ребятам, что мы не будем думать о топ-3, мы идем за титулом. Некоторые из них начали смеяться, но теперь они начинают верить. Мы мечтаем", - приводит слова украинца журналист Коннор Хамм.
Напомним,
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