Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ

Лондонский "Арсенал" добыл волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 21-го тура английской Премьер-лиги, что позволило подопечным Артеты вновь увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до 5 очков.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко оценил шансы своей команды на золотые медали чемпионата:

"Когда я пришел сюда, я сказал ребятам, что мы не будем думать о топ-3, мы идем за титулом. Некоторые из них начали смеяться, но теперь они начинают верить. Мы мечтаем", - приводит слова украинца журналист Коннор Хамм.