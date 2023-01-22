  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ

Англия
(2 голосов)

Украинский защитник хочет вновь стать чемпионом Англии

Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ

Getty Images_

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" добыл волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 21-го тура английской Премьер-лиги, что позволило подопечным Артеты вновь увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до 5 очков.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко оценил шансы своей команды на золотые медали чемпионата:

"Когда я пришел сюда, я сказал ребятам, что мы не будем думать о топ-3, мы идем за титулом. Некоторые из них начали смеяться, но теперь они начинают верить. Мы мечтаем", - приводит слова украинца журналист Коннор Хамм.

Напомним, Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ

По теме
yellow-arrow
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой
yellow-arrow
Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде