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Сака оценил вклад фанатов в победу над МЮ: Они не знают, насколько это помогает
Молодой полузащитник лондонцев очень доволен победой в тяжелом матче
Фото: Arsenal
Лондонский "Арсенал" добыл волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 21-го тура английской Премьер-лиги, что позволило подопечным Артеты вновь увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" до 5 очков.
Английский полузащитник лондонцев Букайо Сака подвел итоги победного поединка, вспомнив поражение от манчестерского клуба в первом круге:
"Вы сами видите, как важно для каждого из нас. МЮ — единственная команда, которой удалось победить нас в этом сезоне, поэтому мы очень хотели взять реванш для болельщиков. Позади всего половина сезона, все может измениться очень быстро. Но если мы продолжим играть в том же духе, то в конце сезона окажемся на хорошем месте", - цитирует Саку издание BBC.
Футболист, также, раскрыл формулу успеха "Арсенала" в матче против "Юнайтед", рассказав, за счет чего удалось переломить ход встречи:
"Что стоит за успехом "Арсенала"? Во-первых, наша вера. Особенно на Эмирейтс, наряду с нашими фанатами и их поддержкой. Мы проигрывали со счетом 0:1, но они все равно поддерживали нас, они не знают, насколько это помогает", - добавил Сака.
Напомним, ранее украинский защитник Александр
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