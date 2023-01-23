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Левый защитник? Впечатляющая карта касаний Зинченко в игре с Ман Юнайтед

Англия
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Украинца можно было встретить практически на всех участках поля

Левый защитник? Впечатляющая карта касаний Зинченко в игре с Ман Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко сыграл 90 минут в победном матче “Арсенала” с “Манчестер Юнайтед” и поучаствовал в двух забитых голах в ворота Де Хеа.

В первом тайме “Юнайтед” не позволял “Арсеналу” показывать свой привычный футбол, но после перерыва, и особенно в последние 20 минут, “канониры” имели абсолютное преимущество над МЮ.

Доминированиее “Арсенала” было возможным благодаря уверенному контроля мяча у ворот “Юнайтед” и неудивительно, что именно в этом отрезке игры свои лучшие качества продемонстрировал Александр Зинченко. Всего украинец отдал 23 передачи в последней трети, семь пасов в штрафную, и принял участие в девяти атаках, которые привели к ударам по воротам соперника.

Но какой позиции играл Зинченко? Карте касаний от Opta Analyst не дает ответа на этот вопрос, а скорее наоборот. Украинца можно было встретить практически на всех участках поля.

Левый защитник? Впечатляющая карта касаний Зинченко в игре с Ман Юнайтед - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Наши за границей АПЛ Александр Зинченко
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