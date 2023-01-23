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Эвертон принял решение об увольнении Лэмпарда - СМИ
Результаты команды оставляют желать лучшего
Фото: evertonfc.com
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Sky Sports.
По информации издания, руководство ливерпульского клуба уже приняло решение об отставке 44-летнего специалиста.
В субботу, 21 января, "ириски" уступили "Вест Хэму" (0:2) и продлили свою серию без побед в чемпионате Англии до восьми матчей. Команда идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с 15 очками в 20 матчах.
Лэмпард возглавляет "Эвертон" с января 2022 года. До этого он также тренировал "Дерби Каунти" и "Челси".
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