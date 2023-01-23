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Кейн принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме
Его контракт со шпорами истекает следующим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн готов поставить свою подпись под новым трудовым соглашением, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Нынешнее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2024 года.
По информации источника, Кейн открыт для диалога со "шпорами". Ожидается, что переговоры начнутся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. И если обстоятельства благоприятны, он готов подписать новый контракт. Отмечается, что 29-летний форвард намерен выиграть трофей в составе "Тоттенхэма".
В этом сезоне Кейн провел 28 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил 3 результативные передачи.
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