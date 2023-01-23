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Кейн принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Англия
(1 голосов)

Его контракт со шпорами истекает следующим летом

Кейн принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн готов поставить свою подпись под новым трудовым соглашением, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Нынешнее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2024 года.

По информации источника, Кейн открыт для диалога со "шпорами". Ожидается, что переговоры начнутся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. И если обстоятельства благоприятны, он готов подписать новый контракт. Отмечается, что 29-летний форвард намерен выиграть трофей в составе "Тоттенхэма".

В этом сезоне Кейн провел 28 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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sineerig (цупцуп)
23.01.2023 в 15:18
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.01.2023 в 15:14
Все вірно в 30 років нікуди вже рипатись.
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