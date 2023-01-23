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Одноклубник Коваленко успешно прошел медосмотр для Арсенала
Поляк подпишет контракт до лета 2028 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Специи" Якуб Кивёр находится в шаге от перехода в лондонский "Арсенал".
В субботу, 21 января, 22-летний поляк успешно прошел медосмотр перед трансфером в стан "канониров", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Контракт футболиста будет рассчитан до 30 июня 2028 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро с дополнительными выплатами.
В текущем сезоне Кивёр провел 20 матчей за "Специю" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в четырех матчах за сборную Польши на чемпионате мира-2022 в Катаре. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
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