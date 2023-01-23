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Эвертон в скором времени подпишет нападающего Вильярреала. Лэмпард сыграл решающую роль в трансфере

Англия
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Похоже, сделку завершат и без Фрэнка

Эвертон в скором времени подпишет нападающего Вильярреала. Лэмпард сыграл решающую роль в трансфере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" в ближайшие 24 часа завершит трансфер нападающего "Вильярреала" Арнаута Данжума, сообщает Sky Sport. Сделка произойдет несмотря на неопределенность с главным тренером.

25-летний нидерландский центрфорвард уже прошел медосмотр.

Сообщалось, что именно Фрэнк Лэмпард, о неизбежной отставке которого сообщают СМИ, сыграл ключевую роль в переходе.

"Эвертон" идет в зоне вылета, но Данжума хочет взять на себя этот риск и помочь "ирискам" завершить сезон в Премьер-лиге.

"Ириски" уступили последний матч в АПЛ "Вест Хэму" (0:2).

В этом сезоне за "Вильярреал" Арнаут провел 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Вильярреал
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