Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон в скором времени подпишет нападающего Вильярреала. Лэмпард сыграл решающую роль в трансфере
Похоже, сделку завершат и без Фрэнка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" в ближайшие 24 часа завершит трансфер нападающего "Вильярреала" Арнаута Данжума, сообщает Sky Sport. Сделка произойдет несмотря на неопределенность с главным тренером.
25-летний нидерландский центрфорвард уже прошел медосмотр.
Сообщалось, что именно Фрэнк Лэмпард, о неизбежной отставке которого сообщают СМИ, сыграл ключевую роль в переходе.
"Эвертон" идет в зоне вылета, но Данжума хочет взять на себя этот риск и помочь "ирискам" завершить сезон в Премьер-лиге.
"Ириски" уступили последний матч в АПЛ "Вест Хэму" (0:2).
В этом сезоне за "Вильярреал" Арнаут провел 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед
- Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции
- ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО