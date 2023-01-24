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Импульс Мудрика, лидерство Зинченко. Главные итоги футбольной недели. Аудиомнение #189

Англия
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Говорим о топ-матчах последних дней

Импульс Мудрика, лидерство Зинченко. Главные итоги футбольной недели. Аудиомнение #189

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Милан" Пиоли закончился? Ожидания от Мудрика в "Челси", физическое состояние "Арсенала" и "Баварии", адаптация Холанда к системе Гвардиолы, трансферная грусть Конте, комплименты для молодого Фаджоли, качества Рашфорда и Саки, новый проект Гасперини в "Аталанте" и маленькие шаги "Интера" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:56 – "Ливерпуль" – "Челси" (0:0);

06:07 – "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:2);

18:33 – "РБ Лейпциг" – "Бавария" (1:1);

22:02 – "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (4:2);

31:08 – "Ювентус" – "Аталанта" (3:3);

37:06 – "Милан" – "Интер" (0:3);

44:58 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Анхель Ди Мария Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Каземиро Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Ян Зоммер Манчестер Юнайтед Александр Зинченко Милан Войцех Щенсны РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Маркус Рашфорд Симоне Индзаги Михаил Мудрик Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Букайо Сака Подкасты UA-Футбол
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