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Импульс Мудрика, лидерство Зинченко. Главные итоги футбольной недели. Аудиомнение #189
Говорим о топ-матчах последних дней
Getty Images / Global Images Ukraine
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"Милан" Пиоли закончился? Ожидания от Мудрика в "Челси", физическое состояние "Арсенала" и "Баварии", адаптация Холанда к системе Гвардиолы, трансферная грусть Конте, комплименты для молодого Фаджоли, качества Рашфорда и Саки, новый проект Гасперини в "Аталанте" и маленькие шаги "Интера" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:56 – "Ливерпуль" – "Челси" (0:0);
06:07 – "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:2);
18:33 – "РБ Лейпциг" – "Бавария" (1:1);
22:02 – "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (4:2);
31:08 – "Ювентус" – "Аталанта" (3:3);
37:06 – "Милан" – "Интер" (0:3);
44:58 – Не попадайте в офсайд!
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