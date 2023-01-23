Манчестер Юнайтед хотел летом подписать Гризманна

"Манчестер Юнайтед" прошлым летом хотел подписать нападающего "Атлетико" Мадрид Антуана Гризманна, сообщает Sky Sport. Француз не захотел покидать клуб.

Спортивный директор клуба Джон Мерто и консультант по подбору игроков Том Кин связались с окружением Гризманна, когда летали в Мадрид, чтобы оформить переход Каземиро из "Реала".

В "Манчестере" надеялись, что то, что игрок выходя на поле только спустя полчаса игры поспособствует его переходу. Тем не менее, для Гризманна было приоритетом перейти в "Атлетико" в качестве полноценного трансфера.

Сообщается, что он рассмотрит уход из "Атлктико", только если клуб покинет Диего Симеоне.

В этом сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.