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Манчестер Юнайтед хотел летом подписать Гризманна
Идея появилась, когда спортивный директор летал в Мадрид подписывать Каземиро
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом хотел подписать нападающего "Атлетико" Мадрид Антуана Гризманна, сообщает Sky Sport. Француз не захотел покидать клуб.
Спортивный директор клуба Джон Мерто и консультант по подбору игроков Том Кин связались с окружением Гризманна, когда летали в Мадрид, чтобы оформить переход Каземиро из "Реала".
В "Манчестере" надеялись, что то, что игрок выходя на поле только спустя полчаса игры поспособствует его переходу. Тем не менее, для Гризманна было приоритетом перейти в "Атлетико" в качестве полноценного трансфера.
Сообщается, что он рассмотрит уход из "Атлктико", только если клуб покинет Диего Симеоне.
В этом сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.
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