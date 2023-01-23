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Экс-игрок Шахтера побил рекорд по матчам среди бразильцев за МЮ

Англия
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Школа "Шахтера"

Экс-игрок Шахтера побил рекорд по матчам среди бразильцев за МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фред в матче против "Арсенала" (2:3) побил рекорд по матчам среди бразильцев за "Манчестер Юнайтед". У 29-летнего полузащитника 182 матча за "красных".

В составе "Юнайтед" четыре бразильца – Фред, Каземиро, Энтони и Алекс Теллес (арендован "Севильей").

  1. Фред (182 матча, 2018-настоящее время)
  2. Андерсон (181 матч, 2007-2015)
  3. Рафаэль Да Силва (170 матчей, 2008-2015)
  4. Андреас Перейра (75 матчей, 2014-2022)
  5. Фабио Да Силва (56 матчей, 2009-2014)
  6. Алекс Теллес (50 матчей, 2020-настоящее время)
  7. Клеберсон (30 матчей, 2003-2005)
  8. Каземиро (26 матчей, 2022-настоящее время)
  9. Энтони (18 матчей, с 2022 г. по настоящее время)
  10. Родриго Поссебон (8 матчей, 2008-2010)

Фред присоединился к "Юнайтед" в 2018-м. Он перешел из "Шахтера" за 59 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фред Манчестер Юнайтед
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