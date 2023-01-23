Экс-игрок Шахтера побил рекорд по матчам среди бразильцев за МЮ

Фред в матче против "Арсенала" (2:3) побил рекорд по матчам среди бразильцев за "Манчестер Юнайтед". У 29-летнего полузащитника 182 матча за "красных".

В составе "Юнайтед" четыре бразильца – Фред, Каземиро, Энтони и Алекс Теллес (арендован "Севильей").

Фред (182 матча, 2018-настоящее время) Андерсон (181 матч, 2007-2015) Рафаэль Да Силва (170 матчей, 2008-2015) Андреас Перейра (75 матчей, 2014-2022) Фабио Да Силва (56 матчей, 2009-2014) Алекс Теллес (50 матчей, 2020-настоящее время) Клеберсон (30 матчей, 2003-2005) Каземиро (26 матчей, 2022-настоящее время) Энтони (18 матчей, с 2022 г. по настоящее время) Родриго Поссебон (8 матчей, 2008-2010)

Фред присоединился к "Юнайтед" в 2018-м. Он перешел из "Шахтера" за 59 миллионов евро.