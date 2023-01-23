Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити объявил о подписании 20-летнего аргентинского таланта
Контракт на 5,5 лет
Фото: mancity.com / Автор невідомий
"Манчестер Сити" пополнил свой состав аргентинским полузащитником Максимо Перроне. Официальный сайт клуба сообщает, что игроком "горожан" он будет в ближайшие пять с половиной сезонов.
Сумма трансфера официально клубом не разглашается. Однако инсайдеры сообщают, что "Сити" заплатил за футболиста 8 млн. евро.
Максимо Перроне переезжает в Манчестер из "Велес Сарсфилда". За взрослую аргентинскую команду талант дебютировал только в 2022 году. На данный момент на уровне сборных он провел всего один матч за команду Аргентины U20.
Популярное сейчас
- Лестер интересуется полузащитником Шахтера
- В футболе впервые в истории была показана белая карточка
- В Польше сделали важное заявление по поводу немецких танков. Также передачу Leopard обсудят в Норвегии
- Восторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО