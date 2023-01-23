Ман Сити объявил о подписании 20-летнего аргентинского таланта

"Манчестер Сити" пополнил свой состав аргентинским полузащитником Максимо Перроне. Официальный сайт клуба сообщает, что игроком "горожан" он будет в ближайшие пять с половиной сезонов.

Сумма трансфера официально клубом не разглашается. Однако инсайдеры сообщают, что "Сити" заплатил за футболиста 8 млн. евро.

Максимо Перроне переезжает в Манчестер из "Велес Сарсфилда". За взрослую аргентинскую команду талант дебютировал только в 2022 году. На данный момент на уровне сборных он провел всего один матч за команду Аргентины U20.