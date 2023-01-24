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АПЛ. Рекордный гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Фулхэмом

Англия
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Шпоры остаются на пятом месте

АПЛ. Рекордный гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Фулхэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Фулхэм” – крайне неудобная команда для представителей топ-6. “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити” смогли забить победные голы в матчах против “дачников” на 85+ минутах, как и “Ньюкасл” в недавнем матче. Несколько дней назад на “Крейвен Коттедж проиграл “Челси”. Седьмое место “Фулхэма” неслучайно – команда Марку Силвы показывает хороший, командный футбол и у нее есть один из лучших бомбардиров АПЛ.

Поэтому победа “Тоттенхэма”, который выиграл только один из пяти последних матчей АПЛ не была таким уж предсказуемым и ожидаемым событием.

И нельзя сказать, что победа “шпор” получилась убедительной. В первые 40 минут команда Антонио Конте откровенно играла вторым номером, “Фулхэм” выигрывал борьбу в центре поля, имел полушансы (удары Митровича и Харрисона Рида), а “Тоттенхэму” организовать какие-то моменты у ворот Лено не удавалось.

По какой-то причине “Фулхэм” сел ближе к своим воротам в конце тайма, возможно, хозяева немного подустали, или же просто стали дожидаться перерыва, в ожидании новых тактических инструкций. И это было зря. “Тоттенхэм” успел включиться и организовать свой гол.

Если и забивать рекордный мяч, то именно так. Для Харри Кейна гол в ворота “Фулхэма” стал 266-м в футболке “шпор”, столько же забил за “Тоттенхэм” легендарный Джимми Гривз с 1961 по 1970-й год.

Кейн получил мяч спиной к воротам от Сона, вторым касанием прокинул мяч в сторону, а третьим красиво пробил в нижний угол с метров двадцати. 0:1. “Самый типичный гол Кейна, который можно было себе представить”, – сказал в перерыве Гари Невилл.

После перерыва Кейн мог забить свой 267-й гол за “шпор” и 200-й в Премьер-лиге, но Лено парировал удар форварда “шпор” в упор.

Это был едва ли не единственный момент на две команды во втором тайме. “Тоттенхэм” действовал гораздо лучше после перерыва, не позволяя “дачникам” делать то, что им хотелось, и этого для Антонио Конте было достаточно. Команды после перерыва на двоих нанесли всего шесть ударов, по одному в створ.

Марку Силва провел несколько атакующих замен, но “Тоттенхэм” смог отстоять три очка. Очень важная победа для команды Антонио Конте, учитывая, что в 21-м туре “Манчестер Юнайтед”, “Ньюкасл”, “Брайтон”, “Ливерпуль” и “Челси” потеряли очки.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Тоттенхэм” 0:1

Гол: Кейн 45+1

“Фулхэм”: Лено – Тете (Соломон 80), Диоп, Рим, Робинсон – Палинья, Харрисон Рид (Кэйрни 65) – Декордова-Рид (Уилсон 87), Перейра, Виллиан (Винисиус 87) – Митрович

“Тоттенхэм”: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Эмерсон – Сон (Ришарлисон 76), Кулушевски (Биссума 90+1) – Кейн

Предупреждения: Палинья 16 – Сон 28, Ромеро 70, Бентанкур 78

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ
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