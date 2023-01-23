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Арсенал подписал защитника сборной Польши за 20 млн евро
Якуб Кивер подписал долгосрочный контракт с канонирами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский “Арсенал” официально объявил о трансфере защитника “Специи” Якуба Кивера.
Как сообщает пресс-служба “канониров”, 22-летний игрок сборной Польши подписал с клубом долгосрочный контракт.
Кивер сыграл за “Специю” 43 матча во всех турнирах, из них 39 в Серии А. В составе сборной Польши 22-летний универсал, который может сыграть на левом фланге, в центре защите и в опорной зоне, провел девять матчей.
По словам спортивного директора “Арсенала” Эду, лидер АПЛ следил за Кивером некоторое время.
“Это отлично, что Якуб присоединился к нам. Он молодой универсальный защитник, который показал высокий потенциал и качество за “Специю” в Серии А и в сборной Польши. После трансфера Якуба наша защитная линия добавит в силе и качестве. С нетерпением жду начала работы с ним”, – сказал главный тренер “Арсенала” Микель Артета.
Welcome to north London, Jakub Kiwior pic.twitter.com/fZaDhU3GDT— Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023
По информации СМИ, “Арсенал” заплатил за Кивера около 20 млн евро + бонусы. Футболист получил 15-й номер.
Ранее “Арсенал” оформил трансфер атакующего полузащитника “Брайтона” Леандро Троссарда, который уже успел дебютировать в игре с “Манчестер Юнайтед” и поучаствовать в победной голевой атаке.
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