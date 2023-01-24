Повторил рекорд Гривза. ВИДЕО, как Кейн забил 266-й гол за Тоттенхэм

В понедельник, 23 января, состоялось очередное лондонское дерби – "Фулхэм" принимал "Тоттенхэм". В игре был забит только один гол – перед перерывом классно в нижний угол пробил Гарри Кейн. Примечательно, что этот гол стал для форварда "Тоттенхэма" 266-м за клуб. Таким образом, он повторил рекорд другой легенды клуба – Джимми Гривза, выступавшего за лондонскую команду с 1961-го по 1970-й.

Заметим, что в нынешнем сезоне Кейн забил уже 16-й гол, впрочем, он далеко позади лидера бомбардирской гонки АПЛ Эрлинга Холанда. Норвежец отличился 25 раз.