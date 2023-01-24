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Авторитетное издание включило Зинченко в сборную сезона АПЛ
Клубы Премьер-лиги сыграли половину своих поединков
Getty Images_
Британское издание 90min составило сборную АПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23. Каждая команда Премьер-лиги сыграла как минимум половину своих игр. На данный момент лидирует лондонский "Арсенал", цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.
Несмотря на то, что Зинченко пропустил 7 матчей в чемпионате Англии, портал все равно включил украинца в символическую команду.
"Александр Зинченко всегда выглядел надежным игроком в "Манчестер Сити", но с учетом более важной роли в составе "Арсенала", можно понять, почему Микель Артета был так настроен воссоединиться с ним на стадионе "Эмирейтс Стэдиум", - так описало украинского защитника издание 90min.
Команда АПЛ первой части сезона-2022/23:
Вратарь: Ник Поуп ("Ньюкасл"),
Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Габриэль Магальяйнс ("Арсенал"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Александр Зинченко ("Арсенал"),
Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор ("Арсенал"),
Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
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