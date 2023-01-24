Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли. Квиз
Успеете за четыре минуты?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн