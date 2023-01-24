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Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли. Квиз

Англия
(1 голосов)

Успеете за четыре минуты?

Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли. Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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