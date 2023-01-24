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Юнайтед хочет продать Магуайра и Мактоминея летом
Игроки не подходят тен Хагу
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с защитником Харри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминей уже в летнее трансферное окно. Клуб имеет планы на футболистов в оставшейся части сезона.
В январе по Магуайру обращался "Вест Хэм", а по Мактоминею "Саутгемптон" и "Ньюкасл". Все клубы получили отказы, так как "Манчестер" продолжает выступать в четырех турнирах и команде необходима глубокая скамейка и на всех позициях.
При тен Хаге оба игрока выпали из основной обоймы. Летом клуб приобрел Каземиро в опорную зону, в паре с которым часто высутпает Кристиан Эриксен, связывая защиту с атакой.
В обороне тен Хаг в центре в последних матчах использует Люка Шоу вместо Магуайра – Харри даже не второй выбор.
В этом сезоне Харри провел за "Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, а Мактоминей – 24, забив при этом 2 гола и отдав 1 голевую передачу.
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