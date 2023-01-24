  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Юнайтед хочет продать Магуайра и Мактоминея летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юнайтед хочет продать Магуайра и Мактоминея летом

Англия
(1 голосов)

Игроки не подходят тен Хагу

Юнайтед хочет продать Магуайра и Мактоминея летом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с защитником Харри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминей уже в летнее трансферное окно. Клуб имеет планы на футболистов в оставшейся части сезона.

В январе по Магуайру обращался "Вест Хэм", а по Мактоминею "Саутгемптон" и "Ньюкасл". Все клубы получили отказы, так как "Манчестер" продолжает выступать в четырех турнирах и команде необходима глубокая скамейка и на всех позициях.

При тен Хаге оба игрока выпали из основной обоймы. Летом клуб приобрел Каземиро в опорную зону, в паре с которым часто высутпает Кристиан Эриксен, связывая защиту с атакой.

В обороне тен Хаг в центре в последних матчах использует Люка Шоу вместо Магуайра – Харри даже не второй выбор.

В этом сезоне Харри провел за "Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, а Мактоминей – 24, забив при этом 2 гола и отдав 1 голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Челси предложит новый контракт 38-летнему Силве
yellow-arrow
Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли. Квиз
yellow-arrow
Импульс Мудрика, лидерство Зинченко. Главные итоги футбольной недели. Аудиомнение #189
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
talksport.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде