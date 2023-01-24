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Стало известно почему Роналду не перешел в Ман Сити в 2021-м. Гвардиола не был против трансфера
Всплыли новые детали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду действительно был близок к переходу в "Манчестер Сити" летом 2021-го, сообщает El Mundo. Трансфер сорвался из-за несостоявшегося перехода Рахима Стерлинга в "Барселону".
Сообщается, что гвардиола не был против трансфера португальца, но клуб был готов подписывать Роналду, только в случае ухода двух нападающих. Тогда клуб покинул Агуэро, перейдя на правах свободного агента в "Барселону", а также в том же направлении должен был уйти Рахим Стерлинг.
Англичанин и "блауграна" не смогли согласовать контракт и переход не состоялся. Из-за этого, не случился и трансфер Роналду в "Манчестер Сити".
Напомним, что тем летом Роналду ушел в "Манчестер Юнайтед". С его же слов, Криштиану уговорил не идти в "Сити" Сэр Алекс Фергюсон.
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