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Эвертон выставили на продажу. За клуб, идущий в зоне вылета АПЛ, просят более 500 миллионов фунтов
Мошири хочет отбить вложения в новый стадион
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Эвертона" Фахрад Мошири принял решение выставить клуб на продажу, сообщает The Guardian. Бизнесмен рассмотрит предложения от 500 миллионов фунтов.
Ранее владелец уже искал инвистиции в проект. Теперь же Фахрад готов и полностью продать клуб после 7 лет у руля "ирисок". К сделке уже проявили интерес несколько потенциальных покупателей.
Мошири хочет отбить стролительство нового стадиона "Эвертона", которое обошлось в 550 миллионов фунтов. Также можно подсчитать траты и прибыль "Эвертона" на игроков за 7 лет при Фахраде: клуб приобрел футболистов на более чем 700 миллионов фунтов, продав при этом на чуть более чем 400 миллионов фунтов.
Вероятно, руководство побудило выставить клуб на продажу "черная" полоса "Эвертона" в последние недели. Клуб упал в зону вылета, уволил менеджера, а также упустил трансфер Данжумы, который перейдет в "Тоттенхэм". Также недавно стало известно, что клубу отказал Марсело Бьелса.
В последние недели фанаты активны выражали недовольство руководством и владельцами.
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