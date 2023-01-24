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Эвертон выставили на продажу. За клуб, идущий в зоне вылета АПЛ, просят более 500 миллионов фунтов

Англия
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(1 голосов)

Мошири хочет отбить вложения в новый стадион

Эвертон выставили на продажу. За клуб, идущий в зоне вылета АПЛ, просят более 500 миллионов фунтов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Эвертона" Фахрад Мошири принял решение выставить клуб на продажу, сообщает The Guardian. Бизнесмен рассмотрит предложения от 500 миллионов фунтов.

Ранее владелец уже искал инвистиции в проект. Теперь же Фахрад готов и полностью продать клуб после 7 лет у руля "ирисок". К сделке уже проявили интерес несколько потенциальных покупателей.

Мошири хочет отбить стролительство нового стадиона "Эвертона", которое обошлось в 550 миллионов фунтов. Также можно подсчитать траты и прибыль "Эвертона" на игроков за 7 лет при Фахраде: клуб приобрел футболистов на более чем 700 миллионов фунтов, продав при этом на чуть более чем 400 миллионов фунтов.

Вероятно, руководство побудило выставить клуб на продажу "черная" полоса "Эвертона" в последние недели. Клуб упал в зону вылета, уволил менеджера, а также упустил трансфер Данжумы, который перейдет в "Тоттенхэм". Также недавно стало известно, что клубу отказал Марсело Бьелса.

В последние недели фанаты активны выражали недовольство руководством и владельцами.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Фархад Мошири
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.01.2023 в 22:58
кариес от ирисок?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
24.01.2023 в 22:40
Куда платить?
Ответить
0
0

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