Эвертон выставили на продажу. За клуб, идущий в зоне вылета АПЛ, просят более 500 миллионов фунтов

Владелец "Эвертона" Фахрад Мошири принял решение выставить клуб на продажу, сообщает The Guardian. Бизнесмен рассмотрит предложения от 500 миллионов фунтов.

Ранее владелец уже искал инвистиции в проект. Теперь же Фахрад готов и полностью продать клуб после 7 лет у руля "ирисок". К сделке уже проявили интерес несколько потенциальных покупателей.

Мошири хочет отбить стролительство нового стадиона "Эвертона", которое обошлось в 550 миллионов фунтов. Также можно подсчитать траты и прибыль "Эвертона" на игроков за 7 лет при Фахраде: клуб приобрел футболистов на более чем 700 миллионов фунтов, продав при этом на чуть более чем 400 миллионов фунтов.

Вероятно, руководство побудило выставить клуб на продажу "черная" полоса "Эвертона" в последние недели. Клуб упал в зону вылета, уволил менеджера, а также упустил трансфер Данжумы, который перейдет в "Тоттенхэм". Также недавно стало известно, что клубу отказал Марсело Бьелса.

В последние недели фанаты активны выражали недовольство руководством и владельцами.