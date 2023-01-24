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Лидс может подписать полузащитника Ювентуса
Американец не нужен Аллегри?
"Лидс" ведет переговоры о трансфере полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккени, сообщает Фабрицио Романо. Неизвестно, какая именно сделка планируется клубами: аренда или полноценный трансфер.
Сообщается, что у "Лидса" есть альтернатива – Аззедин Оунаи из "Анже".
Маккени провел в этом сезоне 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 21 миллион евро.
Вероятно, "Ювентус" рассматривает трансфер хавбека в связи со скорым возвращением в строй Поля Погба. Примечательно, что в последних матчах американец выходил в основе "Юве".
22-летний хавбек Оунаи провел 15 матчей за "Анже" в Лиге 1. Он был основным полузащитником Скоро сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.
Talks ongoing between Leeds United and Juventus on conditions of Weston McKennie deal. Discussions also on player side over personal terms. ⚪️???????? #LUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023
The other option for Leeds is Azzedine Ounahi from Angers. pic.twitter.com/ZApMtWMfk0
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