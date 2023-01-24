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Лидс может подписать полузащитника Ювентуса

Англия
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Лидс может подписать полузащитника Ювентуса

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"Лидс" ведет переговоры о трансфере полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккени, сообщает Фабрицио Романо. Неизвестно, какая именно сделка планируется клубами: аренда или полноценный трансфер.

Сообщается, что у "Лидса" есть альтернатива – Аззедин Оунаи из "Анже".

Маккени провел в этом сезоне 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 21 миллион евро.

Вероятно, "Ювентус" рассматривает трансфер хавбека в связи со скорым возвращением в строй Поля Погба. Примечательно, что в последних матчах американец выходил в основе "Юве".

22-летний хавбек Оунаи провел 15 матчей за "Анже" в Лиге 1. Он был основным полузащитником Скоро сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

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В статье: Ювентус (Турин) Лидс Юнайтед Уэстон Маккени
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