  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. День в истории футбола. 27 лет назад Эрик Кантона избил фаната и окончательно стал легендой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День в истории футбола. 27 лет назад Эрик Кантона избил фаната и окончательно стал легендой

Англия
(3 голосов)

"Чайки летят за траулером, потому что надеются, что сардины выбросят в море"…

День в истории футбола. 27 лет назад Эрик Кантона избил фаната и окончательно стал легендой

фото - Getty Images

Новина українською

25 января 1995 года. Матч Кристалл Пелас – Манчестер Юнайтед. Обычная игра АПЛ, которая в итоге вошла в историю мирового футбола. Почему? Потому что именно во время этого поединка Эрик Кантона получил красную карточку и, покидая поле, набросился на местного фаната Мэттью Симмонса.

Красные карточки были привычным делом для Эрика, но именно в тот день что-то пошло не так, и он отреагировал на слова "Уй***уй во Францию, мудило" и оскорбление своей матери.

Вряд ли вы можете представить себе масштаб шоу, которое из этой истории сделали хищные британские СМИ. Алекс Фергюсон подсчитал, что за следующие два дня видео удара крутили по ТВ 93 раза. Абсолютное большинство журналистов, экспертов и болельщиков потребовали наказать Кантона. Впрочем, Манчестер понимал своего кумира, на его сторону встали и немало футболистов.

В итоге Кантона дисквалифицировали до конца сезона, а затем еще до 1 октября. Его судили и назначили общественные работы. Пресс-конференция после вынесения приговора тоже стала легендарной. Эрик сказал лишь одну фразу: "Чайки летят за траулером, потому что надеются, что сардины выбросят в море". Понятно, что она стала культовой.

Впоследствии без Кантона МЮ проиграл в последнем туре чемпионство и еще и финал Кубка Англии. В Англии были убеждены, что Кантона не вернется в Премьер-лигу, тем более что его активно звал Интер, предлагая более высокую зарплату. Но Фергюсону удалось убедить Эрика остаться. Уже в первом матче по возвращении он забил гол Ливерпулю и в итоге помог МЮ выиграть два чемпионских титула подряд.

Что касается Мэттью Симмонса, то его слава была мимолетна. Он оказался настоящим футбольным хулиганом и не получил поддержки от общества. От него ушла жена, стал заглядывать в бутылку, подрался с тренером своего сына и еще много чего. Интересно, что Эрик Кантона никогда не называл его имени, хотя и хорошо знал. Француз звал его не иначе как "хулиган". А еще говорил: "У меня было много классных моментов. Но лично мне больше нравится тот, когда я выбил дерьмо из хулигана".

По теме
yellow-arrow
Павелко: Трансфер Мудрика состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат
yellow-arrow
Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка лиги на 25.01.23
yellow-arrow
Кубок лиги. Ньюкасл сделал шаг к финалу на Уэмбли
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде