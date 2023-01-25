День в истории футбола. 27 лет назад Эрик Кантона избил фаната и окончательно стал легендой

25 января 1995 года. Матч Кристалл Пелас – Манчестер Юнайтед. Обычная игра АПЛ, которая в итоге вошла в историю мирового футбола. Почему? Потому что именно во время этого поединка Эрик Кантона получил красную карточку и, покидая поле, набросился на местного фаната Мэттью Симмонса.

Красные карточки были привычным делом для Эрика, но именно в тот день что-то пошло не так, и он отреагировал на слова "Уй***уй во Францию, мудило" и оскорбление своей матери.

Вряд ли вы можете представить себе масштаб шоу, которое из этой истории сделали хищные британские СМИ. Алекс Фергюсон подсчитал, что за следующие два дня видео удара крутили по ТВ 93 раза. Абсолютное большинство журналистов, экспертов и болельщиков потребовали наказать Кантона. Впрочем, Манчестер понимал своего кумира, на его сторону встали и немало футболистов.

В итоге Кантона дисквалифицировали до конца сезона, а затем еще до 1 октября. Его судили и назначили общественные работы. Пресс-конференция после вынесения приговора тоже стала легендарной. Эрик сказал лишь одну фразу: "Чайки летят за траулером, потому что надеются, что сардины выбросят в море". Понятно, что она стала культовой.

Впоследствии без Кантона МЮ проиграл в последнем туре чемпионство и еще и финал Кубка Англии. В Англии были убеждены, что Кантона не вернется в Премьер-лигу, тем более что его активно звал Интер, предлагая более высокую зарплату. Но Фергюсону удалось убедить Эрика остаться. Уже в первом матче по возвращении он забил гол Ливерпулю и в итоге помог МЮ выиграть два чемпионских титула подряд.

Что касается Мэттью Симмонса, то его слава была мимолетна. Он оказался настоящим футбольным хулиганом и не получил поддержки от общества. От него ушла жена, стал заглядывать в бутылку, подрался с тренером своего сына и еще много чего. Интересно, что Эрик Кантона никогда не называл его имени, хотя и хорошо знал. Француз звал его не иначе как "хулиган". А еще говорил: "У меня было много классных моментов. Но лично мне больше нравится тот, когда я выбил дерьмо из хулигана".