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Владелец Эвертона отреагировал на информацию о продаже клуба

Англия
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Фархад Мошири прояснил ситуацию

Владелец Эвертона отреагировал на информацию о продаже клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири прокомментировал информацию в СМИ о том, что он намерен продать клуб.

"Клуб не продаётся. Но я общался с ведущими инвесторами, которые способны помочь клубу. Основная задача сейчас — привлечь топ-инвесторов. Мы близки к заключению сделки.

Это вовсе не продажа клуба. Это поможет получить больше опыта в области спонсорства и коммерческого развития, ведь многие специализированные спортивные инвесторы обладают этим набором знаний", - приводит слова Мошири Goal.com.

Ранее сообщалось, что британско-иранский бизнесмен готов рассмотреть предложения в размере более 500 миллионов фунтов стерлингов за ливерпульский клуб.

После 20-ти сыгранных матчей "Эвертон" располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Ранее "ириски" уволили Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Фархад Мошири
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Источник:
Goal.com

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