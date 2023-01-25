Владелец Эвертона отреагировал на информацию о продаже клуба

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири прокомментировал информацию в СМИ о том, что он намерен продать клуб.

"Клуб не продаётся. Но я общался с ведущими инвесторами, которые способны помочь клубу. Основная задача сейчас — привлечь топ-инвесторов. Мы близки к заключению сделки.

Это вовсе не продажа клуба. Это поможет получить больше опыта в области спонсорства и коммерческого развития, ведь многие специализированные спортивные инвесторы обладают этим набором знаний", - приводит слова Мошири Goal.com.