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Артета о первом в сезоне матче с Сити: Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся

Англия
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Матч может дать надежду горожанам на чемпионство

Артета о первом в сезоне матче с Сити: Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Миакель Артета высказался по поводу первого матча против "Манчестер Сити" в этом сезоне. "Я с нетерпением жду этого", – приводит его слова BBC.

"Арсенал" сыграет с "Сити" в четвертом раунде Кубка Англии 27-го января. Встреча начнется в 22:00. Команды встретятся впервые в этом сезоне.

"Ключевое слово – вера. Наш штаб и игроки верят. И по атмосфере на Эмирейтс в игре против "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что мы уступали, можно было почувствовать, что болельщики и игроки верили, что мы сможем победить.

Я чрезвычайно горд и польщен тем, что нахожусь в этот момент в этом клубе. Мы все чувствуем энергию от каждого, поскольку продолжаем пытаться вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться.

Это важное испытание против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Я с нетерпением жду этого. Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся", – сказал Артета.

Следующий матч между лидерами таблицы состоится 15-го февраля, уже в АПЛ. Матч второго круга – 26-го апреля. "Арсенал" опережает "Сити" на 5 очков, имея матч в запасе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Кубок Англии Манчестер Сити
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