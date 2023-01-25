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Артета о первом в сезоне матче с Сити: Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся
Матч может дать надежду горожанам на чемпионство
Фото: twitter.com/Arsenal
Главный тренер "Арсенала" Миакель Артета
"Арсенал" сыграет с "Сити" в четвертом раунде Кубка Англии 27-го января. Встреча начнется в 22:00. Команды встретятся впервые в этом сезоне.
"Ключевое слово – вера. Наш штаб и игроки верят. И по атмосфере на Эмирейтс в игре против "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что мы уступали, можно было почувствовать, что болельщики и игроки верили, что мы сможем победить.
Я чрезвычайно горд и польщен тем, что нахожусь в этот момент в этом клубе. Мы все чувствуем энергию от каждого, поскольку продолжаем пытаться вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться.
Это важное испытание против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Я с нетерпением жду этого. Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся", – сказал Артета.
Следующий матч между лидерами таблицы состоится 15-го февраля, уже в АПЛ. Матч второго круга – 26-го апреля. "Арсенал" опережает "Сити" на 5 очков, имея матч в запасе.
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